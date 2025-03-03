Samsun'da kaçak avlanan 3,5 ton midye ele geçirildi

SAMSUN’un Havza ilçesinde bir kamyonetin kasasında 3,5 ton kara kıllı midye ele geçirildi, 2 şüpheliye toplam 126 bin 566 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kamyonetin kasasında 3,5 ton kara kıllı midye ele geçirdi. Nakil işlemini gerçekleştiren 2 şüpheliye ‘Su ürünler kanunu’ kapsamında 75 bin 540 lira, kamyonetin fazla tonaj taşıdığı için ise Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından ise 51 bin 26 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, midyeleri doğal yaşam ortamları olan denize geri bıraktı.