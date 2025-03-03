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        1 kilo metamfetamin ile 12 bin 712 sentetik hapla yakalanna şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kendi evinde ve babasının evinin bodrum katında sakladığı 1 kilo 66 gram metamfetamin ve 12 bin 712 sentetik hap ele geçirilen G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:40
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        1 kilo metamfetamin ile 12 bin 712 sentetik hapla yakalanna şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde kendi evinde ve babasının evinin bodrum katında sakladığı 1 kilo 66 gram metamfetamin ve 12 bin 712 sentetik hap ele geçirilen G.E. (38), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde uyuşturucu sattığı belirlenen G.E.'nin evine operasyon düzenledi. Aramalarda, buzdolabı ve evin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 12 bin 544 sentetik hap, 430 gram metamfetamin, 48,43 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 450 lira ile 100 avro ele geçirildi. G.E., gözaltına alındı.

        BABASININ EVİNE DE SAKLAMIŞ

        Ekipler, şüphelinin babasına ait İlyasköy Mahallesi'ndeki evin bodrum katında yaptıkları aramalarda ise 636,33 gram metamfetamin, 168 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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