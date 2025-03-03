Samsun'da buzdolabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda buzdolabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda buzdolabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.E. (38) isimli şüphelinin, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki evi uyuşturucu saklamak için kullandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, buzdolabına gizlenmiş 12 bin 544 sentetik ecza hapı, 430 gram sentetik uyuşturucu ve 48,43 gram esrar, hassas teraziyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen miktarda para buldu.
Soruşturmanın devamında şüphelinin babasına ait İlyasköy Mahallesi'ndeki evin bodrum katında da arama yapan ekipler, 636,33 gram sentetik uyuşturucu, 168 sentetik ecza hapıyla hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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