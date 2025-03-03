Samsun'da buzdolabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adreste arama yapan ekipler, buzdolabına gizlenmiş 12 bin 544 sentetik ecza hapı, 430 gram sentetik uyuşturucu ve 48,43 gram esrar, hassas teraziyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen miktarda para buldu.

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