Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü
Samsun'un Canik ilçesinde zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü.
Samsun'un Canik ilçesinde zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü.
İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde yağmur nedeniyle kayan araçlar birbirine çarptı.
Kazaya karışan 11 araçta hasar oluştu.
Zincirleme kaza nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı ve hasarlı araçları bulundukları yerden kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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