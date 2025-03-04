Vezirköprü Belediyesi caddeleri yıkıyor
Vezirköprü Belediyesi, ilçede cadde ve sokaklarda kar sonrası temizlik çalışması başlattı.
Vezirköprü Belediyesi, ilçede cadde ve sokaklarda kar sonrası temizlik çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yıkama araçlarıyla cadde ve sokaklardaki çamurlar arındırılıyor.
Temizlik İşleri Müdürü Özkan Yağız, Vezirköprü ilçe merkezinde yıkama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve halk sağlığını korumak için her türlü önlemin alınacağını belirtti.
Belediye Başkanı Murat Gül, temiz bir Vezirköprü için çalıştıklarını vurguladı.
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