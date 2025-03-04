Havza'da muhtarlara kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Samsunun Havza ilçesinde muhtarlara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Şube Müdürü Orhan Şanlı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı kırsal kalkınma destekleri kapsamında açıklanan ekonomik yatırımlar, altyapı yatırımları ve sulama hibe destekleri hakkında bilgi aktardı.

Şube Müdürü Orhan Şanlı, yaptığı konuşmada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Samsun’da 2006 yılından 2025 yılında kadar Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ekonomik yatırımlar alanında 661 proje başvurusu oldu. Bunlardan 203'ü ile sözleşme imzalandı. 2006 yılından bu yana tamamlanan 193 projeye 88 milyon lira hibe desteği verildi. Bu yıl bakanlığımız yüzde 50 hibeli olarak Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında açıklanan Ekonomik Yatırımlar, Altyapı Yatırımları ve Sulama Hibe desteği programını açıkladı.” dedi.

Şanlı, konuşmasında proje alt ve üst limitleri başvuru süreleri ve şartları hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.

Toplantıya Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin ve muhtarlar katıldılar.