SAMDOB "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.
Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.
Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.
"Okulumuz Orman" oyunu, yarın saat 10.30 ve 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenecek.
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