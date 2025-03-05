Samsun'da evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastane Mahallesi Erşan Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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