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        Samsun'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:49
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        Samsun'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamette çıkan yangın söndürüldü.

        Hastane Mahallesi Erşan Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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