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        Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:41
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        Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı.

        İdmana ısınma hareketleri ve jokerli oyunla başlayan futbolcular, rondo ve dar alanda çift kale turnuva yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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