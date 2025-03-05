Uçurtma Vakfı 50 engelliyi tekerlekli sandalyeyle buluşturdu

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan 4 gönüllü Türk'ün kurduğu "Uçurtma Vakfı" ihtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere 50 tekerlekli sandalye hediye etti.

Altı yıl önce kurulan vakıf, her sene farklı bir projeyle gerek öğrencilerin gerekse özel gereksinimli bireylerin yüzünü güldürüyor.

Bu sene tekerlekli sandalye kampanyası yürüten Vakıf, Rize, Mardin, Konya, Diyarbakır, Sakarya, Erzurum, İstanbul, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Ankara ve Samsun olmak üzere akülü ve manuel olarak 50 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Vakıf Başkanı Naciye Bahadır, gazetecilere, arkadaşlarıyla beraber kurdukları vakıfla çeşitli yardım ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu iyilik hareketini büyütmek için çaba harcadıklarını anlatan Bahadır, "Uçurtma Vakfı olarak 2019'dan bu yana Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde anlamlı projelere imza attık. Son projemizde ise herhangi bir nedenle yürüme engeli olan bireylere, akülü veya manuel tekerlekli sandalye hediye ederek onların hayallerinin biraz da olsa gökyüzüyle buluşmasını istedik. Böylelikle onların özgürlüğüne kanat takmayı hedefledik." dedi.

Küçük desteklerle insanların hayatına dokunulabileceğini belirten Bahadır, "Tekerlekli sandalye projemiz hayatlara dokundu ve umuda giden bir yol açtı. Proje, yalnızca bir tekerlekli sandalye bağışlamakla sınırlı değil, bir çocuğun okula özgürce gidebilmesi, bir annenin sevdiklerine bağımsızca kavuşabilmesi, bir gencin hayata karışabilmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Projenin sadece tekerlekli sandalye olmasına rağmen Vezirköprü ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes İşeri'nin ihtiyaç duyduğu özel engelli puseti de temin ettiklerini aktaran Bahadır, iyilik için ellerinden geleni çabaladıklarını ifade etti.

Diğer faaliyetlerinden de bahseden Bahadır, 6 yılda 15 kütüphane açtıklarını bu kütüphanelerin 4'ünün konteyner olarak Hatay'da inşa edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Köy okullarına gidip palyaço ve maskot eşliğinde müzikli eğlence, yüz boyama yapıyoruz. Her projemizde yüzlerce uçurtma gönderdik gökyüzüne ve hediyelerimiz sahiplerine ulaştıkça, gözlerindeki mutluluk bize daha fazla insana ulaşma gücü verdi. Vakfımızın yürüdüğü bu güzel yolda, bağışlarıyla destek olan hayırseverlere ve bu yardımları Türkiye'de iyiliği büyütmemize vesile olan ve doğru kişilere ulaşmamızı sağlayan, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim."