Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı

Ayrıca araç, 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.

Otomobil sahibine de aynı kanun kapsamında 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

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