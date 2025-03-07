19 Mayıs'ta çiftçiler kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgilendirildi

Desteklemelerin son başvuru tarihinin 9 Nisan olarak belirlendiği aktarılan toplantıda, tarımsal amaçlarla yapılacak ahır, ağıl, sera, sanayi ve enerji üretim tesisleri ile depolama alanları gibi projelere hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Toplantıda, bakanlık tarafından desteklenen yüzde 50 hibe oranıyla sunulan ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri ve sulama sistemleri konuları anlatıldı.

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