19 Mayıs'ta çiftçiler kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgilendirildi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.
19 Mayıs Belediyesi Toplantı Salonu'nda toplantıda düzenlenen toplantıda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerince, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı hakkında çiftçilere bilgi verildi.
Toplantıda, bakanlık tarafından desteklenen yüzde 50 hibe oranıyla sunulan ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri ve sulama sistemleri konuları anlatıldı.
Desteklemelerin son başvuru tarihinin 9 Nisan olarak belirlendiği aktarılan toplantıda, tarımsal amaçlarla yapılacak ahır, ağıl, sera, sanayi ve enerji üretim tesisleri ile depolama alanları gibi projelere hibe desteği sağlanacağı belirtildi.
Toplantıya, Ziraat Odası Başkanlığı üyeleri, kooperatif temsilcileri, muhtarlar ve üreticileri katıldı.
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