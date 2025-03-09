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        Çarşamba'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:08
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        Çarşamba'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Otogar ışıkları mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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