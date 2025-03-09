Çarşamba'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Otogar ışıkları mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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