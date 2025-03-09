Samsun'da çalıntı araç operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İş yerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 63 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aracı çaldıkları tespit edilen E.A. ve G.G. ise saklandıkları iş yerinde yakalandı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, çalıntı aracı Belediye Evleri Mahallesi'nde bir iş yerinde park halinde buldu.

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