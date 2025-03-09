Samsun'da çalıntı araç operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler, bir aracın "güveni kötüye kullanma" yöntemiyle çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, çalıntı aracı Belediye Evleri Mahallesi'nde bir iş yerinde park halinde buldu.
Aracı çaldıkları tespit edilen E.A. ve G.G. ise saklandıkları iş yerinde yakalandı.
İş yerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 63 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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