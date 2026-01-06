Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu küçük izleyicilerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 21:58 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu küçük izleyicilerle buluşturacak.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

        Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

        "Okulumuz Orman" yarın saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Samsun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı
        Samsun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı
        Samsun'da öğrencilere deneme seti ve dijital destek verilecek
        Samsun'da öğrencilere deneme seti ve dijital destek verilecek
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
        Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
        Samsun'da çukura düşen yavru köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı
        Samsun'da çukura düşen yavru köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı
        Vatandaştan kamulaştırma bedeline itiraz
        Vatandaştan kamulaştırma bedeline itiraz