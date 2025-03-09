Uzmanlardan fındık kozalak akarlarıyla mücadele uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullıvan, fındık kozalak akarlarıyla mücadelenin verimi artırdığını söyledi.

Sullıvan, AA muhabirine, Türkiye'nin fındık üretimi bakımından ilk sırada yer almasına rağmen elde edilen verimin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Fındıkta verimin düşük olmasının en önemli nedenlerinden birinin fındık kozalak akarları olduğunu dile getiren Sullıvan, bunların verimi doğrudan olumsuz etkilediğini bildirdi.

Sullıvan, fındık kozalak akarlarına karşı mekanik ve kimyasal mücadele olmak üzere iki tip mücadele yöntemi uygulandığını aktararak, "Kış mevsiminde veya bahar başlangıcında kozalakların toplanıp atılması yöntemi olan mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı oldukça etkili bir yöntemdir ve mutlaka yapılmalıdır. Kozalaklar, kışın yapraksız dönemde özellikle de şubat sonu ve mart başında daha belirgin hale geldikleri bu zamanda koparılıp yere atılmalıdır. Kesinlikle yakılmamalı, gömülmemeli, plastik poşetlere konulup atılmamalı veya bahçeden uzaklaştırılmamalıdır." dedi.

Nisan sonu veya mayıs başında yapılacak kimyasal mücadele için fındık tarlalarında kozalak sayımı yapılmasını ve ona göre kimyasal mücadeleye başlanması gerektiğini hatırlatan Sullıvan, şunları kaydetti:

"Kimyasal mücadele için ekonomik eşik bir dalda ortalama 5 kozalak olarak tespit edilmiştir. Kozalak sayısı 5'ten az ise ilaçlama yapmaya gerek yoktur. En uygun ilaçlama zamanı, akarların kozalakları terk ettiği, yeni oluşan tomurcuklara göçün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4 ya da 4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğündedir. Mekanik mücadele ile ardından yapılacak kimyasal mücadele fındık verimi ve kalitesi açısından önem taşıdığından üreticilerin bu konuda hassas davranmaları gerekmektedir. Hem ilaçlı mücadelenin hem de mekanik mücadelenin iki yıl peş peşe yapılması durumunda kozalak zararı önemli ölçüde azalacaktır."