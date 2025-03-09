İlkadım'da zabıta ekiplerinden ramazan denetimleri

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki denetimlerini artırdı.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını vurguladı.

Kurnaz, denetimlerin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Halkımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmasını sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Raf ve kasa fiyat uyumu, son kullanma tarihi kontrolleri, hijyen koşulları denetimi ve fiyat değişim tarihleri gibi birçok kriteri titizlikle inceliyoruz." ifadelerini kullandı.