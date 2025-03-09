Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde dernekte kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde dernekte kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir çayevinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynayan 4 kişi ile kumar oynatan S.K'yi (60) yakaladı. Polis, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari ceza uyguladı.
S.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ile iskambil kartları ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.