Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ile iskambil kartları ele geçirildi.

S.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, kumar oynayan 4 kişi ile kumar oynatan S.K'yi (60) yakaladı. Polis, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.