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        Bafra Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi güçlendirildi

        Bafra Devlet Hastanesi, diyaliz ünitesine 4 yeni cihaz ekleyerek hizmet kapasitesi arttırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:43
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        Bafra Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi güçlendirildi
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        Bafra Devlet Hastanesi, diyaliz ünitesine 4 yeni cihaz ekleyerek hizmet kapasitesi arttırıldı.

        Hastanenin diyaliz ünitesi, hem ilçe hem de bölgedeki diyaliz hastalarına hizmet veriyor.

        Artan ihtiyaçlar doğrultusunda, diyaliz ünitesine hasta bakımını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 4 yeni cihaz daha alındı. Böylece, cihaz sayısı 24'ten 28'e, planlanan hasta sayısına 16 yeni hasta daha eklenerek 96'dan 112'ye çıktı.

        Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Hastanelerinde yeni hizmetlerin devam edeceğini belirten Domaç, Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla hastaneyi daha da geliştireceklerini vurguladı ve yeni ünitelerin hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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