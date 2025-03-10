Çarşamba'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, havaların ısınmasıyla kışlaklardan çıkmaya başlayan kahverengi kokarca ile mücadele başladı.

Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Kaymakamlığının öncülüğünde Çarşamba Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneğinin koordinesinde çalışma yapıldığını belirtti.

İlçenin 143 mahallesi olduğunu, ilk etapta 5 mahallede ilaçlama çalışmalarının başladığına işaret eden Aydemir, "Biz 130 mahallede ilaçlama yapacağız. Şehir merkezindeki 13 mahallemizde ise Çarşamba Belediyemiz ilaçlama yapacak. Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede 10 ekiple 10 makinemiz ilaçlama yapıyor. Bugün 5 mahallemizde ilaçlamaya başladık ancak önümüzdeki haftalarda ekip sayısını artırarak bu zararlı ile mücadelede ilaçlamayı en kısa sürede bitirmek istiyoruz." dedi.

Aydemir, kahverengi kokarcayı yok etmek ve mahsullere zarar vermesini önlemek için çalıştıklarını kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ve Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, ilaçlama çalışmalarını inceledi.