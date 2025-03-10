Samsun Devlet Opera ve Balesi "Korsan" balesini sanatseverlerle buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Korsan" balesini sahneye koydu.

İngiliz şair Lord Byron'un "Korsan" adlı şiirinden esinlenen Joseph Mazilier tarafından librettosu yazılan, koreografisi Marius Petipa'ya, bestesi Adolphe Adam'a ait "Korsan" balesi, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koreografi düzenlemesi Nugzar Magalashvili'ye ait eser, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelendi.

Orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenen eserin başkemancılığını Gözde Yardımlı üstlendi.

"Korsan" balesinin dekor ve kostüm tasarımını Zekiye Şimşek, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut hazırladı.

Sanatseverlerden ilgi gören iki perdelik eserin konusu şöyle:

"Korsanlar denizde ilerlerken gemi büyük bir kayaya çarpar ve batmaya başlar. Conrad'ın önderliğindeki korsanlar yüzerek adaya çıkarlar. Lankedem ise o sırada boş olan adada, pazarda satmak için esir avındadır. Pazar yerinde çeşitli malların yanı sıra esir kadınlar da vardır. Seyyid Paşa, esir tüccarı Lankedem'in emriyle dans eden tutsak kadınlar arasından haremine almak üzere seçim yapmaktadır."