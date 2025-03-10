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        Samsun'da 4 bin 66 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 66 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:28 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:30
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        Samsun'da 4 bin 66 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 66 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İkamette arama yapan ekipler, 4 bin 66 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Ş.İ. (28) ve M.U. (26), operasyonda gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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