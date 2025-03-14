Samsun'da 18 bin 800 makaron ele geçirildi

Samsun'da 18 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine merkez İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 18 bin 800 makaron, 30 kilogram açık kaçak tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.