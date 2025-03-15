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        Havza'da ramazan etkinlikleri başladı

        Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeni ile düzenlenen etkinlikler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:47 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:54
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        Havza'da ramazan etkinlikleri başladı
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        Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeni ile düzenlenen etkinlikler başladı.

        Havza Belediyesi tarafından düzenlenen 5 gün devam edecek olan etkinliklerinin ilki teravih namazı sonrası sirk gösterileri ile başladı.

        Mehmetçik Meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ramazan ayı nedeni ile düzenlenen etkinliklerin 5 gün boyunca devam edeceğini belirterek, “Hava şartları nedeni ile bu sene etkinliklerimiz yeni başladı. İnşallah beş gün boyunca burada dolu dolu bir ramazan etkinliği düzenleyeceğiz. Mübarek ramazan ayının tüm halkımıza bolluk ve bereket getirmesini diler, Rabbimden tutmuş olduğumuz ve tutacak olduğumuz oruçları kabul etmesini dilerim.” dedi.

        Konuşmanın ardından Nasrettin Hoca gösterisi ile devam eden etkinlik, semazen gösterisi ve ilahi dinletisi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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