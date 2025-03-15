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        Salıpazarı'nda içme suyu altyapısı güçleniyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Salıpazarı Barajı tamamlanmadan önce ilçelerin içme suyuna hızlı ve sorunsuz erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:37
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        Salıpazarı'nda içme suyu altyapısı güçleniyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Salıpazarı Barajı tamamlanmadan önce ilçelerin içme suyuna hızlı ve sorunsuz erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        SASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinin merkezi ile çok sayıda kırsal mahallesine kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda, baraj tamamlanmadan önce içme suyu hatlarının hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapılan yatırımın bölge için stratejik önem taşıdığını belirterek, "Salıpazarı Barajı’nın tamamlanması, taşkınları önlemenin yanı sıra kırsal mahallelerimizin arıtılmış içme suyuna kavuşması açısından kritik bir adımdır. Baraj inşaatı devam ederken biz de altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç ilçeyi kapsayan içme suyu temini projemiz tamamlandı ve ihale sürecine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Dikencik’te başlattığımız içme suyu hattı projemizin üçte birini tamamladık. İnşallah nisan ayı sonunda hattı tamamlayarak kalan güzergahların yapımına geçeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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