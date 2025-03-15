Vezirköprü Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi
Vezirköprü Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı organize edildi.
Vezirköprü Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı organize edildi.
Vezirköprü Muhtarlar Derneği protokol üyeleri ve muhtarlara iftar programı düzenledi.
Misafirlerini yönetim kurulu üyeleri ile kapıda karşılayan Dernek Başkanı Gülami Sağlam katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ve dernek üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.