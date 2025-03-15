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        Samsun Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'ndan 20 madalyayla döndü

        Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:09 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:22
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        Samsun Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'ndan 20 madalyayla döndü
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonunun Adana’da düzenlediği şampiyona sona erdi.

        Samsun Büyükşehir Belediyespor adına organizasyonda yarışan sporcular, 10 altın, 3 gümüş 7 bronz madalya elde etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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