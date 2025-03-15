Samsun Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'ndan 20 madalyayla döndü
Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun Adana’da düzenlediği şampiyona sona erdi.
Samsun Büyükşehir Belediyespor adına organizasyonda yarışan sporcular, 10 altın, 3 gümüş 7 bronz madalya elde etti.
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