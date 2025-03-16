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        Samsun'da İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:19
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        Samsun'da İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, ilçe belediye başkanları, ilgili kurumların müdürleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası ve Samsun HAYTAP temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, ilde bulunan hayvan bakımevlerinin mevcut kapasitelerinin yeterli olup olmadığı, hayvan bakımevi olan belediyelerin kapasite artışı yapması, nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin hayvan bakımevlerini tamamlaması, hayvan bakımevleri yapılıncaya kadar nüfusa bakılmaksızın tüm ilçe belediyelerinin doğal yaşam alanlarını ivedilikle oluşturması, bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yer tahsis süreçlerinde talep edilen kurum görüşleri ile ilgili koordinasyon sürecinin hızlandırılması, hayvan bakımevlerinde bulunan sahiplendirilmeye uygun köpeklerin sahiplendirilme süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması, kırsal bölgelerde bulunan kayıt altına alınmamış köpeklerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelleri tarafından dijital kimliklendirilmelerinin ivedilikle yapılması, kırsal bölgelerdeki kimliklendirilmeyen köpeklerin belediyeler tarafından toplanılması konuları, kararlaştırıldı.

        Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kişilerle ilgili adli ve idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

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