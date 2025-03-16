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        Samsun'da yağmur suyu kollektör hatları güçlendiriliyor

        –Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:22
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        Samsun'da yağmur suyu kollektör hatları güçlendiriliyor
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        –Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ani ve yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla yürütülen yağmur suyu kollektör hattı projeleri kapsamında, İlkadım ilçesinde iki çalışma gerçekleştiriliyor.

        SASKİ, 100. Yıl Bulvarı'na ulaşan yağmur sularının İlçe Transfer Merkezi karşısından denize deşarj edilmesi amacıyla toplam 2 bin 738 metrelik yağmur suyu kollektör hattı döşüyor. Çalışmalar kapsamında hattın 2 bin 150 metresi tamamlandı. Kalan bölümün tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki yağmur sularının güvenli şekilde denize yönlendirilmesi sağlanacak.

        Öte yandan, Derebahçe Mahallesi’nde yağmur sularının Mert Irmağı’na yönlendirilmesi için başlatılan 1.152 metrelik hattın 950 metresi tamamlandı. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, altyapı yatırımlarının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Yağmur suyu kollektör hattı projelerinin şehrin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Doğan, "Samsun'un güçlü bir vizyonla ilerlemesi için öncelikli olarak altyapımızı sağlam temellere oturtmalıyız. Şehrimizin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak altyapıyı güçlendirmeyi birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu bilinçle hareket ederek yağmur suyu kollektör hatlarını yeniliyor ve kanalizasyon şebekelerini güçlendiriyoruz. Yatırımlarımızla şehrimizi daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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