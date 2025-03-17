Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor
Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeni ile düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeni ile düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Beş gün devam edecek ramazan etkinliklerinin üçüncü gününde konuşan Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede dolu dolu bir ramazan geçirdiklerini söyledi.
İkiz, "Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim şimdiden yaklaşan Kadir Gecemizi ve bayramımızı mübarek eylesin." dedi.
İlahilerin seslendirildiği etkinlikte, sirk gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı. Nasrettin Hoca gösterisi ile devam eden etkinlikte çocuklar için yüz boyama yapıldı.
Vatandaşlar sahnelenen gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.
Öte yandan ilçe esnaflarından Ramazan Yıldırım, Kevser Camisi'nde teravih sonrası lokma tatlısı dağıttı.
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