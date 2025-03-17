Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Merkezi tarafından şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un kızı Zeynep'e, 5'inci yaş günü için doğum günü sürprizi yapıldı.

Alaçam Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib kentinde 26 Şubat 2020'de şehit olan Elibol'un Alaçam'da yaşayan ailesine sürpriz yapmak için Gençlik Merkezi gönüllüleri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından evinden alınan minik Zeynep'e, ilk önce şehir içinde küçük bir gezinti yaptırıldı.

Ardından Zeynep Elibol, Gençlik Merkezinde hazır bekleyen gönüllüler tarafından alkışlarla karşılandı. Zeynep, ailesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleriyle kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Anne Özlem Elibol, kızının çok mutlu olduğunu belirterek Gençlik Merkezi gönüllülerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.