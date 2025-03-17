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        Vezirköprü Kaymakamı Kaya, başarılı sporcuları ödüllendirdi

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kentteki çeşitli müsabakalarda başarılı olan sporcuları ödüllerdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:42
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        Vezirköprü Kaymakamı Kaya, başarılı sporcuları ödüllendirdi
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        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kentteki çeşitli müsabakalarda başarılı olan sporcuları ödüllerdirdi.

        Voleybol müsabakalarında il birincisi olan Vezirköprü Gençlik ve Spor Kulübü voleybol takımı sporcuları, boks genç kızlar müsabakalarında il birincisi olan Münevver Akbaş ile sporcuların antrenörleri Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

        Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Kaya, sporculara eşofman ve kapüşonlu polar hediye etti.

        Ziyarette, sporculara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Voleybol Kulüp Başkan Yardımcısı İrfan Yolcu eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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