Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt, şehit yakınları ve gazilere iftar verdi

​​​​​​​Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, şehit yakınları, gaziler ile öksüz ve yetimlerle iftarda bir araya geldi.

Programda, Kaymakam Beyazıt, iftar öncesinde çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ailelerin istek ve taleplerini dinleyen Beyazıt, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kaymakam Beyazıt, misafirlere teşekkür ederek ramazan ayının barış, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.