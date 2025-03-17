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        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt, şehit yakınları ve gazilere iftar verdi

        ​​​​​​​Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, şehit yakınları, gaziler ile öksüz ve yetimlerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:31
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        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt, şehit yakınları ve gazilere iftar verdi
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        ​​​​​​​Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, şehit yakınları, gaziler ile öksüz ve yetimlerle iftarda bir araya geldi.

        Programda, Kaymakam Beyazıt, iftar öncesinde çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ailelerin istek ve taleplerini dinleyen Beyazıt, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

        Kaymakam Beyazıt, misafirlere teşekkür ederek ramazan ayının barış, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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