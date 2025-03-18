Geri dönüşüm malzemelerinden Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı

BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un İlkadım ilçesindeki Çatalarmut İlkokulunda hizmetli personel olarak görev yapan Adem Tepealtı, okulda oluşturulan alanda geri dönüşüm malzemeleriyle Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı.

Daha önce görmediği ve gitmeyi çok istediği Çanakkale Şehitliği'nin maketini yapmaya karar veren Tepealtı, bu konuda videolar izledi.

Tepealtı, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak üç ayda hazırladığı maketlerle okulda kendisine ayrılan 72 metrekarelik alanda sergisini oluşturdu.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çatalarmut İlkokulunda açılan Tepealtı'nın sergisi büyük beğeni topladı.

Adem Tepealtı, AA muhabirine, çocukluğundan beri Çanakkale Şehitliği'ni görmeyi istediğini ancak bugüne kadar bu isteğini gerçekleştiremediğini söyledi.

Tepealtı, "Çocukluğumdan beri gidip yaşamayı istediğim bir yer. Atalarımızın bizim için şehit olduğu yer. Sevdiğim ve çok görmek istediğim bir yer. Bir rüya ile bu sergiyi oluşturmayı hedefledim." dedi.

Çanakkale Şehitliği ile ilgili birçok belgesel ile tanıtım filmi izlediğini, geri dönüşüm malzemeleriyle de maketleri yaptığını anlatan Tepealtı, "Sergide Çanakkale Anıtı, Namazgah Tabyası ve şehitlikler var. Çanakkale'ye gitmedim ama bunları yaparken gitmiş kadar oldum. En yakın zamanda gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çatalarmut İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Elif Şahin de Tepealtı'nın çalışmasının büyük beğeni topladığını söyledi.

Adem Tepealtı'nın okulun tüm ihtiyaçlarına koştuğunu anlatan Şahin, "Adem abi çok çalışkan ve azimli. Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitliği konusu açılınca, onun içindeki aşkı hissedince bu yolda onu teşvik etmek istedik ve güzel sonuçlara da ulaştığımızı düşünüyorum. Bir insan bir işi aşk ile yaparsa elbet sonuç güzellik getiriyor. Çanakkale aşkı da Adem abinin gönlündeki o coşkuyla bizim okulumuza böyle güzel bir minyatür sergi kazandırdı." dedi.

Şahin, sergiyle Çanakkale'yi görmemiş öğrencilerin Çanakkale Şehitliği hakkında fikir sahibi olabildiğini belirtti.