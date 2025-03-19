Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 23 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aralarında kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi çeşitli suçlardan ceza alan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.