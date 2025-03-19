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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:18
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aralarında kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi çeşitli suçlardan ceza alan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlüyü yakaladı.

        Operasyonda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 23 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Yakalanan hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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