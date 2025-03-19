Samsun'da kanadı kırık puhuya özenle bakılıyor

İLYAS GÜN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Samsun Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğinde kanadı kırık puhuya özenle bakılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar, 6 kilogram ağırlığında uçamayan puhu kuşu buldu.

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen puhu, tedavi altına alınması için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğine götürüldü.

Yapılan kontrolde puhu kuşunun kanadında kırık tespit edildi. Klinikte görevli Veteriner Hekim Paria İsfendiyaroğlu tarafından kanadı bandaja alınan puhu, yemekte zorluk çektiği için her gün elle besleniyor.

Veteriner Hekim İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, kanadı kırık şekilde getirilen puhuyu hemen tedaviye aldıklarını söyledi.

Puhuların doğadaki en büyük baykuşlardan olduğunu belirten İsfendiyaroğlu, "Hızlı bir şekilde puhunun kendini toparlaması için kanadını bandaja aldık. Yaklaşık 1 aylık tedavi süreci olacak. 6 kilogram ağırlığında puhumuz, doğada kendisi beslendiği için bizim verdiğimiz yiyecekleri bir yemek olarak görmüyor çünkü koku duyuları çok gelişkin değil. Biz de onu elimizle günlük olarak besliyoruz." dedi.

- Hipotermiye giren şahin iyileştikten sonra doğaya bırakıldı

Paria İsfendiyaroğlu, kliniğe son dönemde yırtıcı kuşların getirildiğini belirterek, "Şahin kuşları bu dönemde yaralanmadan ziyade enfeksiyon hastalıkları ile kliniğe getiriliyor. 4 tane şahin kuşunu tedavi altına aldık ve kas skorları oldukça düşüktü hatta bazıları hipotermiye girmişti. Yoğun bakım ünitelerinde vücut ısılarını serum takviyeleriyle eski haline getirdik. Bir hafta içinde toparlandılar; 3'ünün tedavisi sürüyor, biri tamamen iyileşti ve doğaya saldık." diye konuştu.

Klinikte kulaklı orman baykuşu ve atmacaları da tedavi ettiklerini anlatan İsfendiyaroğlu, şunları kaydetti:

"Kuşlarda kırıklar küçük de olsa hayvanlar hareket ettiği için daha da büyüyor hatta bize geldiğinde iyileşmesi zor hale geliyor. O nedenle kırıkları olan kuşlar ne kadar hızlı getirilirse kırığın şiddeti artmadan kuşları tedavi edip tekrar doğaya bırakabiliyoruz. Ne kadar çok rehabilitasyon merkezi olursa bu hayvanlar için doğaya dönüşleri de o kadar çok hızlanır."