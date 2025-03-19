Samsun Çarşamba Havalimanı 2 ayda 222 bin 792 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 2 ayında 222 bin 792 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda şubat ayında yolcu trafiği iç hatlarda 91 bin 982, dış hatlarda 6 bin 609 olmak üzere 98 bin 591 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 724, dış hatlarda da 101 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise şubatta 896 ton oldu.

Yılın ocak şubat döneminde yolcu trafiği 222 bin 792 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde 2 bin 165 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 2 bin 50 tona ulaştı.​​​​​​​