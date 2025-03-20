Samsun'da kar nedeniyle 51 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor
Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Valilikten alınan bilgilere göre, bölgede etkili olan kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Salıpazarı'nda 3, Canik'te 10, 19 Mayıs'ta 1, Ladik'te 7, Alaçam'da 9, Yakakent'te 1, Asarcık'ta 6, Kavak'ta 8, İlkadım'da 4 ve Bafra ilçesinde 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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