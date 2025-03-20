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        Samsun'da kar nedeniyle 51 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor

        Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:35
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        Samsun'da kar nedeniyle 51 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor
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        Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Valilikten alınan bilgilere göre, bölgede etkili olan kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Salıpazarı'nda 3, Canik'te 10, 19 Mayıs'ta 1, Ladik'te 7, Alaçam'da 9, Yakakent'te 1, Asarcık'ta 6, Kavak'ta 8, İlkadım'da 4 ve Bafra ilçesinde 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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