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        Samsun'un Asarcık ile Kavak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Samsun'un Asarcık ile Kavak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:04
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        Samsun'un Asarcık ile Kavak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Samsun'un Asarcık ile Kavak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Asarcık Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının yaşandığı ve buzlanma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "İlçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Kavak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm kademelerdeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

        Asarcık ve Kavak ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

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