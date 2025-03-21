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        Samsun'da cepheden gelen mektuplar sergisi açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yılı dolayısıyla "Cepheden Mektup Var" sergisini Samsun Kent Müzesi'nde ziyarete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:30
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        Samsun'da cepheden gelen mektuplar sergisi açıldı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110’uncu yılı dolayısıyla “Cepheden Mektup Var” sergisini Samsun Kent Müzesi’nde ziyarete açtı.

        Sergide, Çanakkale Savaşı’nda cephede yazılmış 26 mektup ile 1. Dünya Savaşı’nda esir düşen Samsunlu bir askerin torunlarına ulaşan mektubu yer alıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ve PTT Çalışanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi, milli mücadele ruhunu yansıtan tarihi belgeleri ziyaretçilerle buluşturdu. Samsunluların ilgi gösterdiği etkinlik, Çanakkale’de savaşan askerlerin kaleme aldığı mektuplarla destansı mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla sunuyor.

        Sergi, 24 Mart’a kadar Samsun Kent Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

        - Amazon Köyü Müzesi’nde Anlamlı Program

        Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart’a özel olarak Amazon Köyü Müzesi’nde de “Geri Dönmeyi Düşünmediler” temalı bir etkinlik düzenledi. Program kapsamında oluşturulan figüratif alanda Çanakkale Zaferi’nin ruhu yansıtılırken, Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüksel öğrencilere zaferin önemi hakkında bilgi verdi.

        Etkinlikte belgesel gösterimi yapılırken, şiir ve türkülerle Çanakkale ruhu yaşatıldı. Ayrıca, Samsun’dan Çanakkale’ye giden askerlerin künyeleri de sergilendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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