Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1890 sentetik ecza hapı, 15 gram esrar, 4 parça halinde satışa hazır 3 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen rulo halinde alüminyum folyo ele geçirdi.

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