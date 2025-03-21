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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:09
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1890 sentetik ecza hapı, 15 gram esrar, 4 parça halinde satışa hazır 3 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen rulo halinde alüminyum folyo ele geçirdi.

        Operasyonda, aralarında hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün yer aldığı 6 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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