Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1890 sentetik ecza hapı, 15 gram esrar, 4 parça halinde satışa hazır 3 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen rulo halinde alüminyum folyo ele geçirdi.
Operasyonda, aralarında hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün yer aldığı 6 zanlı yakalandı.
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