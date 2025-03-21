Samsun'da "7. Uluslararası Tiyatro Günleri" yarın başlayacak

Tamamı ücretsiz olacak etkinlikler kapsamında, yazar Hasan Çakmak da 23, 25 ve 26 Mart'ta söyleşi programı düzenleyecek.

Etkinliğin son gününde ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" adlı oyunu sahneleyecek.

Etkinliğin üçüncü gününde ise Ata Aksoy'un "Pandomim Atölyesi" oyunu beğeniye sunulacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübünün "Sarı Düşler Defteri" adlı çocuk oyunu saat 14.00'te, "Damdaki Kemancı" adlı yetişkin oyunu ise 20.30'da sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, her gün farklı tema ve oyunla tiyatroseverleri bir araya getirecek.

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