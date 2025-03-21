Samsun'da "7. Uluslararası Tiyatro Günleri" yarın başlayacak
Samsun Büyükşehir Belediyesince 22-28 Mart'ta "7. Uluslararası Tiyatro Günleri" düzenlenecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesince 22-28 Mart'ta "7. Uluslararası Tiyatro Günleri" düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, her gün farklı tema ve oyunla tiyatroseverleri bir araya getirecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'ndeki etkinlik, yarın saat 20.30'da Hayal Atölyesi'nin "Yeşilçam" adlı oyunuyla başlayacak.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü "Kahraman Aranıyor" adlı çocuk oyununu 23 Mart Pazar günü saat 14.00'te sahneleyecek. Saat 20.30'da ise "Toros Canavarı" adlı yetişkin oyunu izleyiciyle buluşacak.
Etkinliğin üçüncü gününde ise Ata Aksoy'un "Pandomim Atölyesi" oyunu beğeniye sunulacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübünün "Sarı Düşler Defteri" adlı çocuk oyunu saat 14.00'te, "Damdaki Kemancı" adlı yetişkin oyunu ise 20.30'da sahnelenecek.
Ata Aksoy'un "Pandomim Atölyesi" ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübünün "Cesaret Ana Çocukları" oyunu 25 Mart'ta seyircinin karşısında olacak.
Özbekistan Cumhuriyeti Kaşgadorya Bölge Müzikal Dram Tiyatrosu "Yalancının Resmi"ni 26 Mart'ta, İran İslam Cumhuriyeti Urmiye Kültür Merkezi Dostlar Tiyatro Topluluğu "Drakula"yı, Kırgız Cumhuriyeti Arsen Umuraliev Bişkek Şehir Tiyatrosu ise "Manas Destanı"nı 27 Mart'ta beğeniye sunacak.
Etkinliğin son gününde ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" adlı oyunu sahneleyecek.
Tamamı ücretsiz olacak etkinlikler kapsamında, yazar Hasan Çakmak da 23, 25 ve 26 Mart'ta söyleşi programı düzenleyecek.
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