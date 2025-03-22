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        Samsun'da down sendromlu çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Samsun'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:24 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:38
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        Samsun'da down sendromlu çocuklar için iftar programı düzenlendi
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        Samsun'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

        Aile yapısının korunması gerektiğini belirten Tavlı, "Ailenin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması için çok güzel çalışmalar yürütülmekte. Çocuklarımızla birlikte Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

        AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da selamlama konuşması yaptı.

        Programda, down sendromlu çocukların hazırladığı gösteriler sahnelendi.

        Nevruz ateşinin yakıldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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