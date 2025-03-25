Termed'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği için bu tür denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

Bu kontroller sonucunda, trafik kurallarına uymayan 3 motosiklet trafikten men edilirken, 5 motosiklet sürücüsüne toplam 42 bin 176 lira idari para cezası kesildi.

İlçe merkezlerinde yapılan denetimlerde, polis ekipleri özellikle kask kullanımı, motosikletlerin genel muayenesi, araç sigortası, egzoz kontrolleri ve ehliyet yeterliliği gibi konulara odaklandı.

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