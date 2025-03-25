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        Termed'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, motosiklet sürcülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:23
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        Termed'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, motosiklet sürcülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

        İlçe merkezlerinde yapılan denetimlerde, polis ekipleri özellikle kask kullanımı, motosikletlerin genel muayenesi, araç sigortası, egzoz kontrolleri ve ehliyet yeterliliği gibi konulara odaklandı.

        Yapılan denetimlerde toplam 50 motosiklet sürücüsü durdurularak kontrol edildi.

        Bu kontroller sonucunda, trafik kurallarına uymayan 3 motosiklet trafikten men edilirken, 5 motosiklet sürücüsüne toplam 42 bin 176 lira idari para cezası kesildi.

        Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği için bu tür denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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