OMÜ'nün 50'nci yılı için 50 fidan toprakla buluşturuldu

Şen, "Üniversitemizin 50'nci yılında diktiğimiz fidanlara yeşerip yaşamaları için can suyu vereceğiz. Siz de Türkiye ile kendi milletleriniz arasındaki dostluğun pekişmesinde birer can suyu olursunuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.