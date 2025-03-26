OMÜ'nün 50'nci yılı için 50 fidan toprakla buluşturuldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ-TÜRKÇE), 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, üniversitenin kuruluşunun 50'nci yılı anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ-TÜRKÇE), 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, üniversitenin kuruluşunun 50'nci yılı anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, OMÜ-TÜRKÇE'de eğitim gören yabancı öğrenciler ve öğretim üyeleri 50 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinlikte, konuşan OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Türklerin tarih boyunca coğrafyalara olan sevgilerini ağaç dikerek gösterdiklerini belirtti.
Şen, "Üniversitemizin 50'nci yılında diktiğimiz fidanlara yeşerip yaşamaları için can suyu vereceğiz. Siz de Türkiye ile kendi milletleriniz arasındaki dostluğun pekişmesinde birer can suyu olursunuz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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