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        OMÜ'nün 50'nci yılı için 50 fidan toprakla buluşturuldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ-TÜRKÇE), 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, üniversitenin kuruluşunun 50'nci yılı anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:01
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        OMÜ'nün 50'nci yılı için 50 fidan toprakla buluşturuldu
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ-TÜRKÇE), 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, üniversitenin kuruluşunun 50'nci yılı anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, OMÜ-TÜRKÇE'de eğitim gören yabancı öğrenciler ve öğretim üyeleri 50 fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinlikte, konuşan OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Türklerin tarih boyunca coğrafyalara olan sevgilerini ağaç dikerek gösterdiklerini belirtti.

        Şen, "Üniversitemizin 50'nci yılında diktiğimiz fidanlara yeşerip yaşamaları için can suyu vereceğiz. Siz de Türkiye ile kendi milletleriniz arasındaki dostluğun pekişmesinde birer can suyu olursunuz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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