GÜNCELLEME - Samsun'da enerji nakil kablosu çalan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde enerji nakil kablosu çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde enerji nakil kablosu çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Kolay Karakolu ve Merkez Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, Esençay Mahallesi'nde enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, fiziki takip sonucu yaklaşık 550 metre enerji nakil kablosu kesen şüpheli G.K'yi (38) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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