GÜNCELLEME - Samsun'da enerji nakil kablosu çalan zanlı tutuklandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Kolay Karakolu ve Merkez Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, Esençay Mahallesi'nde enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

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