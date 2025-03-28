Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
Samsunspor'da sakatlığı geçen Lubomir Satka'nın Kasımpaşa maçında forma giymesi bekleniyor.
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