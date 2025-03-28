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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:25
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        Samsunspor'da sakatlığı geçen Lubomir Satka'nın Kasımpaşa maçında forma giymesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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