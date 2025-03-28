Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sandıkçı, mesajında, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için esenliğe vesile olmasını diledi.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktıklarını ve Ramazan Bayramı’nın gelişini büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladıklarını belirten Sandıkçı, "Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar en güzel, en anlamlı günlerdendir. Gönüllerimizin birleştiği, sevinçlerin ve güzel duyguların paylaşıldığı böylesine müstesna günleri hep birlikte, en güzel şekilde değerlendirmeyi Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.

Samsunluların ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Sandıkçı, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi ve vesile olmasını temenni etti.