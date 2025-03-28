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        Ladik Belediyesi işçilerine bayram ikramiyesi ödeyecek

        Samsun'un Ladik Belediyesi işçilerine bayram ikramiyesi ödeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:18
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        Ladik Belediyesi işçilerine bayram ikramiyesi ödeyecek
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        Samsun'un Ladik Belediyesi işçilerine bayram ikramiyesi ödeyecek.

        Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal’ın talimatıyla belediye şirket çalışanlarına ramazan bayram ikramiyesi ödenmesi kararı alındı.

        Belediye şirketinde çalışan 82 işçiye 5 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

        Topal, yaptığı açıklamada, "Belediyede en çok değer verdiğim sahada alın terleri ile çalışan işçi kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bu ikramiye imkansızlıklar içinde olanı paylaştığımız bir miktardır. İmkanlar ölçüsünde her zaman işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. ​​​​​​​

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