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        Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:41
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        Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

        Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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